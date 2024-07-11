Одеса потребує власну генерацію, - нардеп

Як Одесі покращити ситуацію з енергопостачанням. Ілюстративне фото: economic.bg

В Одесі активно почали говорити про необхідність власної теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Наразі місто залежить від сусідніх регіонів для забезпечення електроенергією, що створює значні проблеми.

Про це в етері День.LIVE розповів депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський.

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"В Одесі ускладнюється ситуація тим, що там немає своєї власної генерації. Давно стоїть питання побудови власної ТЕЦ, яка б виробляла тепло та світло. Наразі Одеса живиться від сусідніх регіонів", — зазначив нардеп.

Проблема з енергетою на Одещині почалася через минулорічні удари на великі трансформаторні підстанції, які досі перебувають у процесі ремонту. Проблему можна вирішити завдяки будівництву власної генерації на теренах міста.

"В Одесі зараз гостро стоїть питання маневрових станцій. В тому числі, когенераційних, газотурбінних, газопоршневих установок. Вони можуть виробляти як електроенергію, так і тепло для одеситів", — прокоментував Олег Семінський.

Власна генерація в Одесі

Нагадаємо, що світло одеситам вимикають через нестачу потужностей в наслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла.



Ми писали, що Одесі до зими потрібно виробляти мінімум 30 МВт електроенергії для забезпечення теплом і водою. Наразі у міськраді розглядають питання встановлення на будинках сонячних батарей.



Також ми повідомляли, що в Одесі планують побудувати сміттєспалювальний завод, який буде виробляти електрику і тепло. На території близько 4 гектарів за допомоги переробки відходів буде вироблятись власна генерація, яка допоможе Одещині подолати тривалі відключення світла.