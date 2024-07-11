Одесса нуждается в собственной генерации, - нардеп

Как Одессе улучшить ситуацию с энергоснабжением Иллюстративное фото: economic.bg

В Одессе активно стали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Теперь город зависит от соседних регионов для обеспечения электроэнергией, что создает значительные проблемы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский.

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"В Одессе усложняется ситуация тем, что там нет своего собственного поколения. Давно стоит вопрос построения собственной ТЭЦ, которая бы производила тепло и свет. Сейчас Одесса питается от соседних регионов" , — отметил нардеп.

Проблема с энергетикой в Одесской области началась из-за прошлогодних ударов на крупные трансформаторные подстанции, которые до сих пор находятся в процессе ремонта. Проблему можно решить благодаря строительству собственной генерации на территории города.

"В Одессе сейчас остро стоит вопрос маневровых станций. В том числе когенерационных, газотурбинных, газопоршневых установок. Они могут производить как электроэнергию, так и тепло для одесситов", — прокомментировал Олег Семинский.

Собственная генерация в Одессе

Напомним, что свет одесситам выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.



Мы писали, что в Одессе зимой нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.



Также мы сообщали, что в Одессе планируют построить мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло. На территории около 4 гектаров с помощью переработки отходов будет производиться собственная генерация, что поможет Одесчине преодолеть длительные отключения света.