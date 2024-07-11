Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одессе необходима собственная ТЭЦ для стабильного энергоснабжения arrow

Одессе необходима собственная ТЭЦ для стабильного энергоснабжения

11 июля 2024 18:42
Верзилова Єлизавета - редактор
Одесса нуждается в собственной генерации, - нардеп
Как Одессе улучшить ситуацию с энергоснабжением Иллюстративное фото: economic.bg
Верзилова Єлизавета - редактор

В Одессе активно стали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Теперь город зависит от соседних регионов для обеспечения электроэнергией, что создает значительные проблемы.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский.

Читайте также:

"В Одессе усложняется ситуация тем, что там нет своего собственного поколения. Давно стоит вопрос построения собственной ТЭЦ, которая бы производила тепло и свет. Сейчас Одесса питается от соседних регионов" , — отметил нардеп.

Проблема с энергетикой в Одесской области началась из-за прошлогодних ударов на крупные трансформаторные подстанции, которые до сих пор находятся в процессе ремонта. Проблему можно решить благодаря строительству собственной генерации на территории города.

"В Одессе сейчас остро стоит вопрос маневровых станций. В том числе когенерационных, газотурбинных, газопоршневых установок. Они могут производить как электроэнергию, так и тепло для одесситов", — прокомментировал Олег Семинский.

Собственная генерация в Одессе

Напомним, что свет одесситам выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.

Мы писали, что в Одессе зимой нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

Также мы сообщали, что в Одессе планируют построить мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло. На территории около 4 гектаров с помощью переработки отходов будет производиться собственная генерация, что поможет Одесчине преодолеть длительные отключения света.

Одесса Слуга народа электроэнергия Одесская область ТЭЦ электроснабжение Новости Одессы генераторы энергосистема блэкаут

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно