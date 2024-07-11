Одесса нуждается в собственной генерации, - нардеп

Одессе необходима собственная ТЭЦ для стабильного энергоснабжения
В Одессе активно стали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Теперь город зависит от соседних регионов для обеспечения электроэнергией, что создает значительные проблемы.
Об этом в эфире День.LIVE рассказал депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский.
"В Одессе усложняется ситуация тем, что там нет своего собственного поколения. Давно стоит вопрос построения собственной ТЭЦ, которая бы производила тепло и свет. Сейчас Одесса питается от соседних регионов" , — отметил нардеп.
Проблема с энергетикой в Одесской области началась из-за прошлогодних ударов на крупные трансформаторные подстанции, которые до сих пор находятся в процессе ремонта. Проблему можно решить благодаря строительству собственной генерации на территории города.
"В Одессе сейчас остро стоит вопрос маневровых станций. В том числе когенерационных, газотурбинных, газопоршневых установок. Они могут производить как электроэнергию, так и тепло для одесситов", — прокомментировал Олег Семинский.
Собственная генерация в Одессе
Напомним, что свет одесситам выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.
Мы писали, что в Одессе зимой нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.
Также мы сообщали, что в Одессе планируют построить мусоросжигательный завод, который будет производить электричество и тепло. На территории около 4 гектаров с помощью переработки отходов будет производиться собственная генерация, что поможет Одесчине преодолеть длительные отключения света.
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