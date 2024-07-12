ОСМД и ЖСК Одессы получат кредитные средства для закупки энергооборудования

Одесситы будут со светом — ОСМД и ЖСК получат кредиты на энергооборудование
Начиная с 20 июля, ОСМД и ЖСК в Одессе могут получить льготные средства для покупки и установки энергооборудования . Они предоставляются в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Кредиты для ОСМД и ЖСК Одессы
В рамках программы кредиты предоставляются на сумму до 5 миллионов гривен сроком до 5 лет под 7% годовых. Так что объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) Одессы смогут закупить энергооборудование для потребителей. Речь идет в частности о солнечных панелях, инверторах и системах хранения электроэнергии.
Как получить
Для получения кредита руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Затем следует предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.
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Также мы сообщали, что в Одессу до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.
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