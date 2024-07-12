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Одесситы будут со светом — ОСМД и ЖСК получат кредиты на энергооборудование

12 июля 2024 09:59
Верзилова Єлизавета - редактор
ОСМД и ЖСК Одессы получат кредитные средства для закупки энергооборудования
Солнечная панель на крыше дома. Фото: sauleskolektors.lv
Верзилова Єлизавета - редактор

Начиная с 20 июля, ОСМД и ЖСК в Одессе могут получить льготные средства для покупки и установки энергооборудования . Они предоставляются в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Бенефециары программы. Фото: Одесский городской совет.

Кредиты для ОСМД и ЖСК Одессы

В рамках программы кредиты предоставляются на сумму до 5 миллионов гривен сроком до 5 лет под 7% годовых. Так что объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) Одессы смогут закупить энергооборудование для потребителей. Речь идет в частности о солнечных панелях, инверторах и системах хранения электроэнергии.

Общие положения кредита для ОСМД и ЖСК
Общие положения программы. Фото: Одесский городской совет.

Как получить

Для получения кредита руководство ОСМД или ЖСК должно подать заявку в один из 46 банков, сотрудничающих с государством по программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Затем следует предоставить пакет необходимых документов, установленных банком.

Как функционирует кредит для ОСМД и ЖСК
Принципы функционирования. Фото: Одесский городской совет.

Больше о блекаутах в Одессе

Мы писали, что в Одессе возникают сложности с равномерным отключением электроэнергии в домах горожан. Разрабатывается механизм, чтобы справедливо распределять электроэнерги .

Также мы сообщали, что в Одессу до зимы нужно производить минимум 30 МВт электроэнергии для обеспечения теплом и водой. В горсовете рассматривают вопрос установки на домах солнечных батарей.

Добавим, что в связи с имеющимися проблемами в городе активно стали говорить о необходимости собственной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Сейчас Одесса питается от соседних регионов, что создает значительные проблемы.

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