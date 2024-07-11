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Без світла протягом кількох діб — причина тривалих відключень в Одесі

11 липня 2024 16:25
Верзілова Єлизавета - редактор
Тривалий блекаут в Одесі: у чому причина відключень
Відключення світла можуть бути нерівномірними з кількох причин. Ілюстративне фото: ДТЕК
Верзілова Єлизавета - редактор

В Одесі виникають складнощі з равномірним відключення електроенергії у домівках містян. Так, нещодавній тривалий блекаут на "Райдужному" пов'язаний з несправністю вимикачів, а деякі будинки міста взагалі складно долучити до графіків.

Про це в етері День.LIVE повідомив депутат від партії "Слуга народу" Олег Семінський.

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Затримки з увімкненнями світла в ЖК в "білі" години графіку було повʼязано з несправною роботою вимикача. Енергетики отримали звернення жителів та вмикали його вручну, аби повернути світло одеситам. Однак деякі будинки підключені до лікарень або стратегічних об'єктів, тому вимкнути у них електропостачання дуже важко. Наразі триває розробка механізму, аби справедливо розподіляти електроенергію та залучити усіх побутових споживачів до графіків.

"Це називається проблема справедливих відключень, і власне реакція людей, ми це бачимо на свої очі, що немає протягом три доби. Що я можу порадити людям? Треба звертатися напряму до Держенергоінспекції енергоконтролю", — зазначив Олег Семінський.

Відключення світла на Одещині

Нагадаємо, що в Одеській області останнім часом діють погодинні відключення електроенергії впродовж цілої доби. Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прибори одночасно.

Також ми писали, що світло споживачам вимикають через нестачу потужностей в наслідок російських обстрілів. Частину генерації зовсім зупинили через пошкодження та окупацію, а ще частина — на ремонті. Через це регіон готується до зими майже без світла

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