Продолжительный блекаут в Одессе: в чем причина отключений

Отключения света могут быть неравномерными по нескольким причинам. Иллюстративное фото: ДТЭК

В Одессе возникают сложности с равномерным отключением электроэнергии в домах горожан. Да, недавний длительный блекаут на "Радужном" связан с неисправностью выключателей, а некоторые дома города вообще сложно приобщить к графикам.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский.

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Задержка с включением света в ЖК в "белые" часы графика была связана с неисправной работой выключателя. Энергетики получили обращение и включали его вручную, чтобы вернуть свет одесситам. Однако некоторые дома подключены к больницам или стратегическим объектам, поэтому выключить в них электроснабжение очень тяжело. В настоящее время идет разработка механизма, чтобы справедливо распределять электроэнергию и привлечь всех бытовых потребителей в графики.

"Это называется проблема справедливых отключений, и собственно реакция людей, мы это видим своими глазами, что нет в течение трех суток. Что я могу посоветовать людям? Надо обращаться напрямую в Госэнергоинспекцию энергоконтроля" , — отметил Олег Семинский.

Отключение света в Одесской области

Напомним, что в Одесской области в последнее время действуют почасовые отключения электроэнергии на протяжении целых суток. Энергетики отмечают, что существует большая вероятность отключения электричества не только в серой, но и в светло-серой зоне. Поэтому одесситов призывают не включать все мощные приборы одновременно.



Также мы писали, что свет потребителям выключают из-за нехватки мощностей в результате российских обстрелов. Часть генерации совсем остановили из-за повреждений и оккупации, а еще часть — на ремонте. Поэтому регион готовится к зиме почти без света.