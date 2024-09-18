В Одесі за безцінь продали елітну землю

Будинки на вулиці Генуезькій. Фото: Dim.Ria

Сесія Одеської міської ради ухвалила рішення про продаж землі у курортному мікрорайоні Одеси за менш ніж 200 доларів за квадратний метр. Нова власниця цінних ділянок у 2015 році балотувалася у депутати від партії мера.

За це проголосували депутати на сесії Одеської міськради.

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Ціна землі

Йдеться про дві ділянки загальною площею 383 квадратні метри на вулиці Генуезька, 1 в Аркадії. Від їх продажу міська влада розраховує отримати 3,64 млн грн. Таким чином, квадратний метр в елітному районі оцінили у 8 тис. грн, або 192,8 долара.

За продаж ділянок проголосували 35 депутатів. Рішення прийняли без обговорень.

Зазначимо, що на платформі Dim.Ria за цією ж адресою виставлені на продаж 13 соток землі, за які власники просять 1,2 тис. доларів за квадратний метр.

Нова власниця

Землю в Аркадії під будівництво об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування купує Наталія Бондарчук. У 2015 року вона балотувалася до Одеської міськради від партії Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

Інші рішення сесії

Депутати також відвели громадянці Олені Ващенко 0,04 га землі за адресою вулиця Ільфа і Петрова, 31 — також під будівництво закладів харчування. За цю ділянку в мерії планують отримати 1,2 тис. грн, тобто 3,1 тис. грн, або 75,3 долара за квадратний метр.