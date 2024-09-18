Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною arrow

Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною

18 вересня 2024 14:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі за безцінь продали елітну землю
Будинки на вулиці Генуезькій. Фото: Dim.Ria
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сесія Одеської міської ради ухвалила рішення про продаж землі у курортному мікрорайоні Одеси за менш ніж 200 доларів за квадратний метр. Нова власниця цінних ділянок у 2015 році балотувалася у депутати від партії мера.

За це проголосували депутати на сесії Одеської міськради. 

Читайте також:

Ціна землі

Йдеться про дві ділянки загальною площею 383 квадратні метри на вулиці Генуезька, 1 в Аркадії. Від їх продажу міська влада розраховує отримати 3,64 млн грн. Таким чином, квадратний метр в елітному районі оцінили у 8 тис. грн, або 192,8 долара. 

За продаж ділянок проголосували 35 депутатів. Рішення прийняли без обговорень.  

Зазначимо, що на платформі Dim.Ria за цією ж адресою виставлені на продаж 13 соток землі, за які власники просять 1,2 тис. доларів за квадратний метр.

Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною - фото 1

Нова власниця

Землю в Аркадії під будівництво об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування купує Наталія Бондарчук. У 2015 року вона балотувалася до Одеської міськради від партії Геннадія Труханова "Довіряй ділам".

Інші рішення сесії

Депутати також відвели громадянці Олені Ващенко 0,04 га землі за адресою вулиця Ільфа і Петрова, 31 — також під будівництво закладів харчування. За цю ділянку в мерії планують отримати 1,2 тис. грн, тобто 3,1 тис. грн, або  75,3 долара за квадратний метр.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса земля місцеві депутати міська рада Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:59 Діти загиблих військових в Одесі отримуватимуть щорічну допомогу — подробиці

14:55 На в'їзді до Румунії спіймали ухилянта, який сподівався заховатися у багажнику

14:45 Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

14:40 Атака БпЛА на Торопець — через детонацію на складі боєприпасів стався землетрус

14:35 Шахтар відмовився від звичної форми заради матчу з італійцями у Лізі чемпіонів

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:34 У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — хто ще може отримати кошти

14:32 Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

14:29 Мобілізація заброньованого — як уникнути цього під час візиту до ТЦК

14:27 Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною

14:07 У Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів на субсидії до кінця року

14:59 Діти загиблих військових в Одесі отримуватимуть щорічну допомогу — подробиці

14:55 На в'їзді до Румунії спіймали ухилянта, який сподівався заховатися у багажнику

14:45 Яке покарання загрожує за незаконний перетин кордону — пояснення адвоката

14:40 Атака БпЛА на Торопець — через детонацію на складі боєприпасів стався землетрус

14:35 Шахтар відмовився від звичної форми заради матчу з італійцями у Лізі чемпіонів

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

14:34 У Реєстрі збитків розширили перелік категорій заявників на компенсації — хто ще може отримати кошти

14:32 Готель "Україна" у Києві продали за 2,5 млрд гривень власнику кіберспортивної команди NAVI

14:29 Мобілізація заброньованого — як уникнути цього під час візиту до ТЦК

14:27 Одеська міськрада продала елітну землю в Аркадії за смішною ціною

14:07 У Мінсоцполітики оцінили, чи вистачить коштів на субсидії до кінця року

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

Text
Ексклюзив

13:44 Масовий підрив пейджерів "Хезболли" — Сергій Ауслендер розповів деталі

Text

13:00 Атака на склад боєприпасів у Тверській області та затримання Усика у Польщі — ефір День.LIVE

Text

12:31 Катастрофічне співвідношення — економіст назвав кількість заброньованих від мобілізації

Text

08:00 Підвищення податків та напружена зустріч Зеленського з Сікорським — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024
Text

23:16 Зима буде непростою — нардеп назвав причини, які впливають на дефіцит електроенергії

Text

21:32 Посол пояснив, як Україна впливає на вибори у США

Text

21:10 У Раді не обговорюють способи покриття дефіциту ресурсів для нагальних видатків, — нардеп

Text

20:24 Нардеп пояснив, до яких наслідків може привести підвищення податків

Text

20:10 Депутат ВР пояснила, що допомогло Україні зменшити відключення світла після обстрілів РФ

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

18:41 В Україні буде економічний бум — Лібанова заявила про плани залучити іноземців після війни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку