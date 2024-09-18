В Одессе за бесценок продали элитную землю

Дома на улице Генуэзской. Фото: Dim.Ria

Сессия Одесского городского совета приняла решение о продаже земли в курортном микрорайоне Одессы за менее 200 долларов за квадратный метр. Новая владелица ценных участков в 2015 году баллотировалась в депутаты от мэра.

За это проголосовали депутаты на сессии Одесского горсовета.

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Цена земли

Речь идет о двух участках общей площадью 383 квадратных метра на улице Генуэзская, 1 в Аркадии. От их продажи городские власти рассчитывают получить 3,64 млн грн. Таким образом, квадратный метр в элитном районе был оценен в 8 тыс. грн, или 192,8 доллара.

За продажу участков проголосовали 35 депутатов. Решение было принято без обсуждений.

Отметим, что на платформе Dim.Ria по этому же адресу выставлены на продажу 13 соток земли, за которые владельцы просят 1,2 тысячи долларов за квадратный метр.

Новая владелица

Землю в Аркадии под строительство объектов туристической инфраструктуры и общепита покупает Наталья Бондарчук. В 2015 году она баллотировалась в Одесский горсовет от партии Геннадия Труханова "Доверяй делам".

Другие решения сессии

Депутаты также отвели гражданке Елене Ващенко 0,04 га земли по адресу улица Ильфа и Петрова, 31 – также под строительство заведений питания. За этот участок в мэрии планируется получить 1,2 тыс. грн, то есть 3,1 тыс. грн, или 75,3 доллара за квадратный метр.