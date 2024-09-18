В Одессе увеличили компенсацию за генераторы

В Одессе вдвое увеличили компенсацию за генераторы для ОСМД
Депутаты Одесского городского совета проголосовали за увеличение предельной суммы компенсации ОСМД и жилищных кооперативов за покупку генераторов. Также была расширена номенклатура оборудования, стоимость которого возместит город.
Такое решение было принято сегодня, 18 сентября, на сессии Одесского городского совета.
Что изменилось
Депутаты решили дать возможность ОСМД и ЖСК закупать не только генераторы, но и другие виды накопителей электроэнергии.
"Приняли поправку по увеличению дотаций на генераторы. Есть возможность приобретения других источников питания. Со 100 тысяч до 200 тысяч. ОСМД и ЖСК — обращайтесь в районные администрации", — прокомментировал решение депутат Александр Славский.
Как получить компенсацию
Чтобы город возместил часть стоимости генератора, он должен быть закуплен в период военного положения, а оплатить его необходимо через банк.
Для получения частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов участники представляют на рассмотрение комиссии пакет документов, заверенных ими:
- заявление на частичную компенсацию стоимости закупки электрогенераторов в соответствии с формой (приложение к Порядку);
- копии платежных документов (первичные документы, подтверждающие факт получения электрогенератора и оплаты за предоставленный товар);
- копии документов с указанием технических характеристик и серийного номера электрогенератора (или другой заводской маркировки);
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей юридического лица, обеспечивающего содержание дома;
- документ, подтверждающий полномочия юридического лица на управление общим имуществом (копия договора или выписка из протокола).
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