В Одессе увеличили компенсацию за генераторы

Генератор возле магазина. Фото: Новости.

Депутаты Одесского городского совета проголосовали за увеличение предельной суммы компенсации ОСМД и жилищных кооперативов за покупку генераторов. Также была расширена номенклатура оборудования, стоимость которого возместит город.

Такое решение было принято сегодня, 18 сентября, на сессии Одесского городского совета.

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Что изменилось

Депутаты решили дать возможность ОСМД и ЖСК закупать не только генераторы, но и другие виды накопителей электроэнергии.

"Приняли поправку по увеличению дотаций на генераторы. Есть возможность приобретения других источников питания. Со 100 тысяч до 200 тысяч. ОСМД и ЖСК — обращайтесь в районные администрации", — прокомментировал решение депутат Александр Славский.

Как получить компенсацию

Чтобы город возместил часть стоимости генератора, он должен быть закуплен в период военного положения, а оплатить его необходимо через банк.

Для получения частичной компенсации стоимости закупки электрогенераторов участники представляют на рассмотрение комиссии пакет документов, заверенных ими: