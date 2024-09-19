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До вечера без света — кому из одесситов надо подготовиться

19 сентября 2024 09:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Тысячи одесситов без света - когда включат
Аварийная бригада восстанавливет энергоснабжение. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 19 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть поставки к 19:00.

Об этом в четверг, 19 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

  • 2-я Пересыпская, 32, 34;
  • 3-я Пересыпская 19, 21, 23, 25, 27;
  • 7-я Пересыпская;
  • ул. 9-я Пересыпская;
  • Балтская дорога, 28;
  • Беляевская, 1 – 9;
  • Викандера и Ларсена (восьмого марта);
  • Жевахова;
  • Жевахова гора, 22, 30, 81;
  • Карышковского;
  • Котляревского, 12б;
  • Крушельницкого.

Работы до 17:00

  • Локомотивная, 1, 1а, 7, 9, 15, 17, 21, 23, 25, 27;
  • Неждановой;
  • Павлодарского;
  • Профессора Коровицкого;
  • Рыночная, 7;
  • Тарутинская, 1 – 11;
  • Ховкина, 2, 2а, 2б, 4;
  • Хуторская;
  • Цебриковская, 1 – 9, 13, 13а;
  • переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский;
  • переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, Балтский;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3, 4, 5, 6, 7, 8/1, 10;
  • пер. Ковыльный 1 - 17;
  • пер. Крушельницкой, 1, 1а, 2, 3, 5, 5а;
  • пер. Людмилы Гинзбург, 1 – 9, 12б;
  • пер. Неждановой 1 – 8;
  • пер. Шахтинский, 1-15, 17, 19, 25, 27, 29, 29а, 31, 36, 38, 38а, 40, 40а, 42, 44, 46;
  • пер. Шебелинский, 1 – 14.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • 7-я, 9-я, 12-я Линия Дачи Ковалевского;
  • 6а, 7а, 8а, 9а, 10а, 11а, 12а Линия Амундсена;
  • Орехова, 2/уч корп.26, 170, 177, 192, 196, 252;
  • Правды, 142, 207, 150, 152, 154, 156, 160, 167, 169, 171, 254;
  • Авиаторов, 43;
  • Е. Чикаленко (Ак. Уильямса);
  • Академика Филатова, 4, 6, 6а, 8, 10, 12;
  • Березанская, 3/корп.12;
  • Кастуся Калиновского (Белорусская);
  • Вершинная;
  • Вирского;
  • Гумилева, 3, 5, 6, 9/9а, 12;
  • Дача Ковалевского;
  • Эстонская;
  • Михаила Врубеля (Магнитогорска);
  • Дениса Максишко (Марии Демченко),
  • Николая Огренича;
  • Петра Болбочана (Мичурина);
  • Неделина, 57а;
  • Панченко, 1 – 8, 10, 12;
  • Просвещения, 1-5, 9, 11;
  • Рыболовная Балка, 1г, 1Д;
  • Рулевой;
  • Садовского;
  • Саксаганского;
  • Симоненко, 1,11а;
  • Художника Федорова;
  • Бедняга (Якутская), 2, 4, 6, 6а, 8, 8а,10;
  • Карпенко-Карого переулок (пер. Уильямса), 2 – 11, 13, 15а, 15б, 17, 18, 21;
  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я, 6-я Линия;
  • Марии Демченко;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й Амундсена;
  • пер. 1-й Колхозный, 2, 2а;
  • пер. Байдарочный,1,3;
  • пер. Водный;
  • пер. Гетманский, 4;
  • пер. Эстонский, 1 – 7, 11, 13;
  • пер. Ковалевского, 9;
  • Адольфа Лозы переулок (пер. Магнитогорский), 1, 1/1, 1а, 1в, 3;
  • пер. Маячный, 1/корп.1;
  • пер. Павлова, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7;
  • пер. Панченко, 1б;
  • пер. Лодочный, 1 – 11, 13, 13б, 15, 15а;
  • пер. Якорный, 3, 5, 5/корп.1, 12а, 14, 16, 16/корп.1;
  • просп. Адмиральский, 34 – 37.

Работы до 18:00

Центральный РЭС:

  • Мечникова, 2/1, 2/корп.1, 2/1;
  • пер. Шампанский, 12, 14.

Работы до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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