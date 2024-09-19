В Одессе ввели новую доплату для работников образования

Учащиеся в школьном классе. Фото: Новости.

Теперь ежемесячную муниципальную выплату будут получать не только учителя и воспитатели садов, но и другие молодые специалисты, работающие в сфере образования. Соответствующие изменения внесли в городскую программу развития образования.

Такое решение было принято вчера, 18 сентября, на сессии Одесского городского совета.

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Кто получает деньги

Ежемесячно по 3000 гривен будут получать:

социальные педагоги;

психологи;

музыкальные руководители;

ассистенты педагогов;

ассистенты воспитателей.

Чтобы получить деньги, необходимо иметь статус молодого специалиста.

Кто получал раньше

В январе муниципальные доплаты установили 926 педагогам. Это 88 школьных учителей и 25 воспитателей детских садов, являющихся молодыми специалистами и работающих в коммунальных заведениях.

Кто считается молодым специалистом

Выпускники высших учебных заведений, которым присвоена квалификация специалиста с высшим образованием разных образовательно-квалификационных уровней и которые трудоустроены на основании направления на работу, считаются молодыми специалистами в течение трех лет с момента заключения ими трудового договора с заказчиком. Время обучения в интернатуре в этот срок не включается.