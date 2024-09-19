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Будьте осторожны — на Одессу надвигается шторм

19 сентября 2024 06:02
Светлана Силенко - Редактор
В Одессе ожидается сильный ветер
Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Прилепа Александр / УНИАН
Светлана Силенко - Редактор

В Одессе объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня. В городе ожидается сильный ветер и значительное волнение моря.

Об этом сообщают в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Утром 19 сентября на побережье Одессы ожидаются порывы северо-восточного ветра, 12-17 м/с, а также шторм на море. Вдоль побережья, Днестровском лимане кратковременный подъем, Днепро-Бугском лимане кратковременный спад уровней моря с достижением опасных отметок.

В Одессе ночью и утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Столбик термометра покажет 21-23°С.

Минная опасность

В связи с штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и их прибивка к берегу, а также дрейфование вдоль побережья. Одесситов и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов их нельзя трогать.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

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