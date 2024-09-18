В Одессе иностранец ограбил таксиста, угрожая ножом и пистолетом

Полицейские привели задержанного в суд. Фото: ГУНП в Одесской области

Находясь в Одессе, 31-летний гражданин соседнего государства вызвал такси и, угрожая оружием, ограбил водителя. Злоумышленник был задержан. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Ограбил таксиста

По данным следствия, иностранец по дороге в пункт назначения начал угрожать 19-летнему водителю пистолетом и гранатой. Чтобы больше напугать таксиста, злоумышленник сунул руку себе под куртку, имитируя наличие опасных предметов, и заставил ехать по новому адресу, на улицу Новикова. Прибыв на место, парень отдал нападающему 1000 гривен и скрылся. Пассажир забрал из автомобиля оставленный юношей мобильный телефон и ушел.

Открытую машину заметили прохожие и сообщили в полицию. Когда стражи порядка прибыли на место, таксист вернулся и рассказал о нападении.

Не первый случай

Грабителя задержали через два дня. Украденные деньги к тому времени он уже успел потратить, а мобильный телефон продал. Как оказалось, у мужчины уже было несколько судимостей, в том числе за грабеж, и провел почти десять лет в тюрьме. Ему сообщили о подозрении в разбое. В настоящее время злоумышленник находится под стражей без права залога.

Проданный телефон полицейские нашли и вернули владельцу.