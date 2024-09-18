В Одесі іноземець пограбував таксиста, погрожуючи ножем і пістолетом

Поліцейські привели затриманого до суду. Фото: ГУНП в Одеській області

Перебуваючи в Одесі, 31-річний громадянин сусідньої держави викликав таксі й, погрожуючи зброєю, пограбував водія. Зловмисника затримали. Йому загрожує до 15 років за ґратами.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Пограбував таксиста

За даними слідства, іноземець по дорозі до пункту призначення почав погрожувати 19-річному водію пістолетом і гранатою. Щоб більше налякати таксиста, зловмисник засунув руку собі під куртку, імітуючи наявність небезпечних предметів, і змусив їхати за новою адресою, на вулицю Новікова. Прибувши на місце, хлопець віддав нападнику 1000 гривень і втік. Пасажир забрав з автівки залишений юнаком мобільний телефон і пішов.

Відчинену навстіж машину помітили перехожі й повідомили до поліції. Коли правоохоронці прибули на місце, таксист повернувся й розповів про напад.

Не перший випадок

Грабіжника затримали за два дні. Вкрадені гроші на той час він вже встиг витратити, а мобільний телефон продав. Як виявилося, чоловік вже мав декілька судимостей, зокрема за грабіж, і провів майже десять років у в’язниці. Йому повідомили про підозру у розбої. Наразі зловмисник перебуває під вартою без права застави.

Проданий телефон поліцейські відшукали й повернули власнику.