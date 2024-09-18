В Одесі створять нову систему диспетчеризації для транспорту

Тролейбус під'їхав до зупинки. Фото: Новини.LIVE

Депутати Одеської міськради підтримали виділення коштів на систему диспетчеризації для комунального підприємства "Одесміськелектротранс". У мерії стверджують, що вона буде зручнішою для пасажирів і дозволить краще контролювати роботу електротранспорту.

Відповідне рішення ухвалила сьогодні, 18 вересня, сесія Одеської міської ради.

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Про що йдеться

З міського бюджету виділять 3 мільйони гривень на розробку або придбання за ліцензією програмного забезпечення для диспетчеризації. Планується, що диспетчерську систему інтегрують з мобільним застосунком. Чинний застосунок, стверджують у департаменті транспорту, вже застарів.

Для обрання фірми, яка розроблятиме нову систему і підтримуватиме роботу програми, проведуть тендер.

Крім того, місто виділить 1 мільйон гривень на підтримку роботи 850 GPS-трекерів, що працюють в одеському електротранспорті.

Що з автобусами

Згадали на сесії і про автобуси, які Одеса отримала як гуманітарну допомогу від міста-побратима Регенсбурга.

"Ця тема не просувається у Верховній Раді", — зазначив мер Геннадій Труханов.

Нагадаємо, Регенсбург передав Одесі 20 автобусів. Однак вони досі стоять у депо, адже були отримані як гуманітарна допомога, тому, за законом, місто не може брати за проїзд у них плату. Одеська мерія звернулася до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Асоціації міст України та Конгресу місцевих і регіональних влад з проханням внести зміни в законодавчі акти, які дозволили б користуватися цим транспортом.