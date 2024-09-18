В Одессе создадут новую систему диспетчеризации для транспорта

Троллейбус подъехал к остановке. Фото: Новости.

Депутаты Одесского горсовета поддержали выделение средств на систему диспетчеризации для коммунального предприятия "Одессэлектротранс". В мэрии утверждают, что она будет более удобной для пассажиров и позволит лучше контролировать работу электротранспорта.

Соответствующее решение приняла сегодня сессия Одесского городского совета.

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О чем идет речь

Из городского бюджета выделят 3 миллиона гривен на разработку или приобретение по лицензии программного обеспечения для диспетчеризации. Планируется, что диспетчерская система интегрируется с мобильным приложением. Действующее приложение, утверждают в департаменте транспорта, уже устарело.

Для избрания фирмы, разрабатывающей новую систему и поддерживающей работу программы, проведут тендер.

Кроме того, город выделит 1 миллион гривен в поддержку работы 850 GPS-трекеров, работающих в одесском электротранспорте.

Что с автобусами

Вспомнили на сессии и автобусы, которые Одесса получило в качестве гуманитарной помощи от города-побратима Регенсбурга.

"Эта тема не продвигается в Верховной Раде", — отметил мэр Геннадий Труханов.

Регенсбург передал Одессе 20 автобусов. Однако они до сих пор стоят в депо, ведь были получены как гуманитарная помощь, поэтому по закону город не может брать за проезд в них плату. Одесская мэрия обратилась в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров, Ассоциацию городов Украины и Конгресс местных и региональных властей с просьбой внести изменения в законодательные акты, которые позволили бы пользоваться этим транспортом.