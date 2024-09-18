В Одессе оборонное предприятие растратило 2 миллиона

Сотрудники БЭБ проводят обыск. Фото: БЕБ

Оборонное предприятие заключило соглашение с частной фирмой. Подрядчик условия не выполнил, но получил деньги. Руководителям обеих компаний сообщили о подозрении.

Об этом рассказали в Бюро экономической безопасности.

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Что произошло

По данным следствия, коммерческая фирма должна модернизировать для оборонного предприятия стенды для контрольных и сдаточных испытаний двигателей и турбогенератора. Впрочем, подрядчик выполнил предусмотренные договором услуги не в полном объеме. В результате государственное предприятие переплатило более 2 миллионов гривен.

На движимое и недвижимое имущество подозреваемых и изъятые во время обысков материальные ценности наложен арест. Дело направлено в суд.

Что грозит задержанным

Директор оборонного предприятия и директор коммерческого предприятия уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса — 191 и 366. В первой речь идет о присвоении и растрате чужого имущества в особо крупных размерах или организованной группой. Это преступление карается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Вторая статья предусматривает от 2 до 5 лет заключения за подлог официальных документов.