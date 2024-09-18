В Одессе дети погибших бойцов будут получать ежегодные выплаты

Дети погибших военных с сертификатами на получение помощи. Фото: Одесская мэрия

Депутаты Одесского горсовета поддержали изменения в городской целевой программе "Ветеран". Речь идет о выплатах детям погибших, а также о финансировании мемориала Аллея Героев.

Такие решения было принято сегодня, 18 сентября, на сессии Одесского городского совета.

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Помощь детям

Дети погибших защитников Украины, которые учатся в школах, будут ежегодно получать до 1 сентября по 10 тысяч гривен. Денежные средства будут начислять семьям, состоящим на учете в Департаменте труда и социальной политики Одесского городского совета. Подробности можно узнать по телефонам:

705-93-85;

705-18-40.

Отметим, что в нынешнем году школьники уже получили сертификаты по 10 тысяч гривен. Средства в мэрии обещают перевести на счета уже в ближайшее время.

Поддержка военных

Также депутаты направили более 300 млн грн в поддержку ВСУ в ответ на запросы защитников.

Кроме того, согласно изменениям в программу "Ветеран" в этом году 1 миллион гривен выделят на составление Аллеи Героев.

Напомним, открытие Аллеи Славы в честь погибших защитников Украины в Одессе сопровождалось скандалом. Родственники бойцов, павших за страну еще при АТО, возмутились, что их имена не упомянули. В мэрии обещали собрать полный перечень и дополнить Аллею, однако, когда именно этого ждать — неизвестно.