В Одесі хочуть розробити проект Алеї Слави

Так виглядає Алея Слави у Києві. Фото: Facebook

Родичі загиблих на фронті бійців закликають розробити проект Алеї Слави в Одесі, який був би гідний пам’яті героїв. Зокрема, йдеться про те, щоби такі алеї у різних містах України були витримані в одному стилі.

Заклик опублікувала вдова загиблого Героя України Маргарита Бувалкіна.

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Що пропонують

Маргарита Бувалкіна звертається до архітекторів, скульпторів, митців і дизайнерів, які могли б допомогти у створенні Алеї Слави в Одесі.

"Давайте обговоримо, намалюємо узгодимо, створимо спільно один єдиний гідний проєкт. Кожна пропозиція з вашого боку може стати основою! Тут не потрібна швидкість, тут потрібна зваженість, правильні рішення і гідний результат!", — пише вона.

Бажаючих приєднатися до проєкту Бувалкіна просить писати їй свої контакти.

Зазначимо, що Алеї Слави створені у багатьох громадах України, в тому числі і в Одеській області.

Хто такий Владислав Бувалкін

Чоловік Маргарити, Владислав Бувалкін, майстер-сержант СБУ, 20 березня 2022 року, повертаючись з бойового завдання біля селища Макарова Київської області, потрапив під танковий обстріл і загинув. На його честь перейменована вулиця Генерала Бочарова в Одесі.