В Одесі хочуть розробити проект Алеї Слави

В Одесі розробляють проект Алеї Слави — бажаючих закликають долучитися
Родичі загиблих на фронті бійців закликають розробити проект Алеї Слави в Одесі, який був би гідний пам’яті героїв. Зокрема, йдеться про те, щоби такі алеї у різних містах України були витримані в одному стилі.
Заклик опублікувала вдова загиблого Героя України Маргарита Бувалкіна.
Що пропонують
Маргарита Бувалкіна звертається до архітекторів, скульпторів, митців і дизайнерів, які могли б допомогти у створенні Алеї Слави в Одесі.
"Давайте обговоримо, намалюємо узгодимо, створимо спільно один єдиний гідний проєкт. Кожна пропозиція з вашого боку може стати основою! Тут не потрібна швидкість, тут потрібна зваженість, правильні рішення і гідний результат!", — пише вона.
Бажаючих приєднатися до проєкту Бувалкіна просить писати їй свої контакти.
Зазначимо, що Алеї Слави створені у багатьох громадах України, в тому числі і в Одеській області.
Хто такий Владислав Бувалкін
Чоловік Маргарити, Владислав Бувалкін, майстер-сержант СБУ, 20 березня 2022 року, повертаючись з бойового завдання біля селища Макарова Київської області, потрапив під танковий обстріл і загинув. На його честь перейменована вулиця Генерала Бочарова в Одесі.
Читайте Новини.LIVE!