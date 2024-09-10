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В Одесі розробляють проект Алеї Слави — бажаючих закликають долучитися

10 вересня 2024 16:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі хочуть розробити проект Алеї Слави
Так виглядає Алея Слави у Києві. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Родичі загиблих на фронті бійців закликають розробити проект Алеї Слави в Одесі, який був би гідний пам’яті героїв. Зокрема, йдеться про те, щоби такі алеї у різних містах України були витримані в одному стилі.

Заклик опублікувала вдова загиблого Героя України Маргарита Бувалкіна

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Що пропонують

Маргарита Бувалкіна звертається до архітекторів, скульпторів, митців і дизайнерів, які могли б допомогти у створенні Алеї Слави в Одесі. 

"Давайте обговоримо, намалюємо узгодимо, створимо спільно один єдиний гідний проєкт. Кожна пропозиція з вашого боку може стати основою! Тут не потрібна швидкість, тут потрібна зваженість, правильні рішення і гідний результат!", — пише вона.

Бажаючих приєднатися до проєкту Бувалкіна просить писати їй свої контакти.  

Зазначимо, що Алеї Слави створені у багатьох громадах України, в тому числі і в Одеській області. 

Хто такий Владислав Бувалкін

Чоловік Маргарити, Владислав Бувалкін, майстер-сержант СБУ, 20 березня 2022 року, повертаючись з бойового завдання біля селища Макарова Київської області, потрапив під танковий обстріл і загинув. На його честь перейменована вулиця Генерала Бочарова в Одесі.

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