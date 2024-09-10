В Одессе хотят разработать проект Аллеи Славы

Так выглядит Аллея Славы в Киеве. Фото: Facebook

Родственники погибших на фронте бойцов призывают разработать проект Аллеи Славы в Одессе, который был бы достоин памяти героев. В частности, речь идет о том, чтобы такие аллеи в разных городах Украины были выдержаны в одном стиле.

Призыв опубликовала вдова погибшего Героя Украины Маргарита Бувалкина.

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Что предлагают

Маргарита Бувалкина обращается к архитекторам, скульпторам, художникам и дизайнерам, которые могли бы помочь в создании Аллеи Славы в Одессе.

"Давайте обсудим, нарисуем согласуем, создадим совместно один единственный достойный проект. Каждое предложение с вашей стороны может стать основой! Здесь не нужна скорость, здесь нужна взвешенность, правильные решения и достойный результат!", - пишет она.

Желающих присоединиться к Бувалкину просит писать ей свои контакты.

Отметим, что Аллеи Славы созданы во многих общинах Украины, в том числе в Одесской области.

Кто такой Владислав Бувалкин

Муж Маргариты, Владислав Бувалкин, мастер-сержант СБУ, 20 марта 2022 года, возвращаясь с боевой задачи возле поселка Макарова Киевской области, попал под танковый обстрел и погиб. В его честь переименована улица Генерала Бочарова в Одессе.