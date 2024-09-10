В Одесской экстренке новый начальник

Новый руководитель экстренки - в Одессе нашли замену Изосимовой
Исполнять обязанности гендиректора Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф будет Эдуард Кика. Ранее он работал в центре на разных должностях.
Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники Украинская служба информации.
Что известно о новом директоре
Эдуард Кика – анестезиолог и врач по неотложным состояниям. С 2023 по 2024 он возглавлял станцию скорой помощи в Маяках, а в этом году был назначен заведующим 5-й подстанцией Одесской станции экстренной скорой помощи.
Куда делась старая директор
Об уходе Светланы Изосимовой, которая возглавляла одесскую экстренку с 2023 года, стало известно вчера. В областном департаменте здравоохранения отметили, что, несмотря на ее достижения в должности, "настоящее требует более решительных и эффективных действий и решений".
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