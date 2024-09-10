В Одеській екстренці новий начальник

Едуард Кіка, новий керівник Центру екстреної медичної допомоги. Фото: УСІ

Виконувати обов’язки гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф буде Едуард Кіка. Раніше він працював у центрі на різних посадах.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела Українська Служба Інформації.

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Едуард Кіка — анестезіолог та лікар з невідкладних станів. З 2023 по 2024 рік він очолював станцію швидкої допомоги у Маяках, а цього року був призначений завідувачем 5-ї підстанції Одеської станції екстреної швидкої медичної допомоги.

Куди поділася стара директорка

Про звільнення Світлани Ізосімової, яка очолювала одеську екстренку з 2023 року, стало відомо вчора. В обласному департаменті охорони здоров’я зазначили, що попри її досягнення на посаді, "сьогодення вимагає більш рішучих та ефективних дій і рішень".