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Новий керівник екстренки — в Одесі знайшли заміну Ізосимовій

10 вересня 2024 15:16
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одеській екстренці новий начальник
Едуард Кіка, новий керівник Центру екстреної медичної допомоги. Фото: УСІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Виконувати обов’язки гендиректора Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги і медицини катастроф буде Едуард Кіка. Раніше він працював у центрі на різних посадах.

Про це повідомляє з посиланням на власні джерела Українська Служба Інформації.

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Що відомо про нового директора

Едуард Кіка — анестезіолог та лікар з невідкладних станів. З 2023 по 2024 рік він очолював станцію швидкої допомоги у Маяках, а цього року був призначений завідувачем 5-ї підстанції Одеської станції екстреної швидкої медичної допомоги.

Куди поділася стара директорка

Про звільнення Світлани Ізосімової, яка очолювала одеську екстренку з 2023 року, стало відомо вчора. В обласному департаменті охорони здоров’я зазначили, що попри її досягнення на посаді, "сьогодення вимагає більш рішучих та ефективних дій і рішень".

Одеса швидка допомога призначення Одеська область

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