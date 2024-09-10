Мужчина убил девочку-подростка, потому что она не ответила на его ухаживание

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве. Фото: ГУНП в Одесской области

Мужчина угостил девушку мороженым и начал приставать. Получив отказ, он задушил ее, а тело бросил в воду. В совершенном убийца признался.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции.

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Подробности преступления

Об исчезновении 15-летней племянницы вчера вечером сообщила жительница Саратской громады. Через несколько часов тело девушки нашли в водоеме на окраине населенного пункта. Экспертиза установила, что причиной смерти стало удушение.

Как выяснилось, девушка общалась с цеплявшимся к ней 33-летним односельчанином, а когда она стала сопротивляться — он ее задушил.

Что грозит убийце

Мужчину задержали. Решается вопрос об извещении ему о подозрении в умышленном убийстве. Если суд признает мужчину виновным, он проведет за решеткой ближайшие 15 лет.