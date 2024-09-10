Чоловік вбив дівчинку-підлітка, бо вона не відповіла на його залицяння

Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік пригостив дівчину морозивом і почав чіплятися. Отримавши відмову, він задушив її, а тіло кинув у воду. У скоєному вбивця зізнався.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції.

Читайте також:

Подробиці злочину

Про зникнення 15-річної племінниці вчора ввечері повідомила мешканка Саратської громади. За кілька годин тіло дівчини знайшли у водоймі на околиці населеного пункту. Експертиза виявила, що причиною смерті стало удушення.

Як з’ясувалося, дівчина спілкувалася з 33-річним односельцем, який чіплявся до неї, а коли вона стала пручатися — задушив.

Що загрожує вбивці

Чоловіка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у навмисному вбивстві. Якщо суд визнає чоловіка винним, він проведе за ґратами найближчі 15 років.