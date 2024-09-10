Чоловік вбив дівчинку-підлітка, бо вона не відповіла на його залицяння

15 років за вбивство 15-літньої — на Одещині чоловік задушив дівчину
Чоловік пригостив дівчину морозивом і почав чіплятися. Отримавши відмову, він задушив її, а тіло кинув у воду. У скоєному вбивця зізнався.
Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції.
Подробиці злочину
Про зникнення 15-річної племінниці вчора ввечері повідомила мешканка Саратської громади. За кілька годин тіло дівчини знайшли у водоймі на околиці населеного пункту. Експертиза виявила, що причиною смерті стало удушення.
Як з’ясувалося, дівчина спілкувалася з 33-річним односельцем, який чіплявся до неї, а коли вона стала пручатися — задушив.
Що загрожує вбивці
Чоловіка затримали. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у навмисному вбивстві. Якщо суд визнає чоловіка винним, він проведе за ґратами найближчі 15 років.
Читайте Новини.LIVE!