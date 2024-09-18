В Одесі діти загиблих бійців отримуватимуть щорічні виплати

Діти загиблих військових в Одесі отримуватимуть щорічну допомогу — подробиці
Депутати Одеської міськради підтримали зміни до міської цільової програми "Ветеран". Йдеться про виплати дітям загиблих, а також про фінансування меморіалу Алея Героїв.
Такі рішення ухвалили сьогодні, 18 вересня, на сесії Одеської міської ради.
Допомога дітям
Діти загиблих захисників України, які навчаються у школах, щороку отримуватимуть до 1 вересня по 10 тисяч гривень. Кошти будуть нараховувати родинам, які стоять на обліку в Департаменті праці та соціальної політики Одеської міської ради. Подробиці можна дізнатися за телефонами:
- 705-93-85;
- 705-18-40.
Відзначимо, що цьогоріч школярі вже отримали сертифікати по 10 тисяч гривень. Кошти у мерії обіцяють перевести на рахунки вже найближчим часом.
Підтримка військових
Також депутати спрямували більше 300 млн грн на підтримку ЗСУ, у відповідь на запити захисників.
Крім того, відповідно до змін до програми "Ветеран" цього року 1 мільйон гривень виділять на упорядкування Алеї Героїв.
Нагадаємо, відкриття Алеї Слави на честь загиблих захисників України в Одесі супроводжувалося скандалом. Родичі бійців, які полягли за країну ще за часів АТО, обурилися, що їхні імена не згадали. У мерії обіцяли зібрати повний перелік та доповнити Алею, проте коли саме цього чекати — невідомо.
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