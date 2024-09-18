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Розтрата на 2 мільйони — на Одещині оборонне підприємство заплатило за неіснуючі послуги

18 вересня 2024 15:49
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі оборонне підприємство розтратило 2 мільйони
Працівники БЕБ проводять обшук. Фото: БЕБ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Оборонне підприємство уклало угоду з приватною фірмою. Підрядник умови не виконав, але гроші отримав. Керівникам обох компаній повідомили про підозру.

Про це розповіли у Бюро економічної безпеки.

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Що сталося

За даними слідства, комерційна фірма мала модернізувати для оборонного підприємства стенди для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора. Втім, підрядник виконав передбачені договором послуги не в повному обсязі. В результаті, державне підприємство переплатило понад 2 мільйони гривень. 

На рухоме та нерухоме майно підозрюваних та на вилучені під час обшуків матеріальні цінності накладено арешт. Справу скеровано до суду.

Що загрожує затриманим

Директору оборонного підприємства та директору комерційного підприємства повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу — 191 та 366. У першій йдеться про привласнення і розтрату чужого майна в особливо великих розмірах або організованною групою. Цей злочин карається позбавленням волі  на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Друга стаття передбачає від 2 до 5 років ув'язнення за підробку офіційних документів.

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