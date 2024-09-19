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Будьте обережні — на Одесу насувається шторм

19 вересня 2024 06:02
Світлана Силенко - Редактор
В Одесі очікується сильний вітер
Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Прилепа Олександр / УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

В Одесі оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І (жовтого) рівня. У місті очікується сильний вітер та значне хвилювання моря

Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів

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Вранці 19 вересня на узбережжі Одеси очікуются пориви північно-східного вітру, 12-17 м/с, а також шторм на морі. Вздовж узбережжя, Днiстровському лиманi короткочасний пiдйом, Днiпро-Бузькому лиманi короткочасний спад  рiвнiв моря з досягненням небезпечних позначок.

В Одесі вночі та вранці помірний дощ, вдень без істотних опадів. Стовпчик термометра покаже 21-23°С. 

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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