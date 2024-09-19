В Одесі ввели нову доплату для працівників освіти

В Одесі молоді шкільні психологи та музичні керівники отримуватимуть гроші від мерії
Відтепер щомісячну муніципальну виплату отримуватимуть не тільки вчителі та вихователі садочків, але й інші молоді спеціалісти, які працюють у сфері освіти. Відповідні зміни внесли до міської програми розвитку освіти.
Таке рішення ухвалили вчора, 18 вересня, на сесії Одеської міської ради.
Хто отримує гроші
Щомісяця по 3000 гривень отримуватимуть:
- соціальні педагоги;
- психологи;
- музичні керівники;
- асистенти педагогів;
- асистенти вихователів.
Щоби отримати гроші, необхідно мати статус молодого спеціаліста.
Хто отримував раніше
У січні муніципальні доплати встановили 926 освітянам. Це 88 шкільних вчителів і 25 вихователів дитячих садочків, які є молодими спеціалістами і працюють у комунальних закладах.
Хто вважається молодим спеціалістом
Випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, вважаються молодими спеціалістами протягом трьох років з моменту укладення ними трудового договору із замовником. Час навчання в інтернатурі до цього терміну не включається.
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