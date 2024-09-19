Одещина лідирує в Україні за кількістю порушень ТЦК

Військові спілкуються з цивільними. Фото: Facebook

У роботі терцентрів комплектування і соціальної підтримки є грубі порушення. Більшість з них фіксуються на Одещині та Закарпатті. Найчастіше такі випадки не розслідуються.

Про це в інтерв’ю виданню "Українська правда" розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін.

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За словами депутата, брутальні випадки порушень з боку ТЦК не досліджуються відповідними органами і не доводяться до рішень, які мали б випливати з українського законодавства.

"Є щонайменше два регіони – Одеська область і Закарпаття, де кількість таких порушень є критичною. Вони не єдині, але найбільша кількість звернень і скарг припадає саме на них", — відзначив Сергій Рахманін.

Він наголосив, що люди, які мають здійснювати контроль і нагляд над діяльністю ТЦК, вважають, що мета виправдовує засоби.

"На мій погляд, це хибна точка зору, тому що кожен приклад грубого, брутального порушення закону не збільшує обороноздатність країни, а зменшує її", — заявив політик.

Чому так

Сергій Рахманін вважає, що нинішні ТЦК не є сучасними, гнучкими, демократичними органами, а залишилися на рівні радянських військкоматів.

"Це органи військового управління, які сприймають своє завдання вкрай спрощено: є план, який треба виконати, засоби не мають значення", — говорить він.

При цьому, Сергій Рахманін не впевнений, що реально здійснити швидкі зміни у роботі терцентрів в умовах воєнного стану. Втім, реагувати на порушення необхідно, вважає він. На думку депутата, цим мала б займатися Рада національної безпеки і оборони.