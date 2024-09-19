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Количество нарушений со стороны ТЦК в Одесской области является критическим, — депутат

19 сентября 2024 10:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесщина лидирует в Украине по количеству нарушений ТЦК
Военные общаются с гражданскими. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В работе терцентров комплектования и социальной поддержки есть грубые нарушения. Большинство из них фиксируются в Одесской и Закарпатье. Чаще всего такие случаи не расследуются.

Об этом в интервью изданию "Украинская правда" рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

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По словам депутата, брутальные случаи нарушений со стороны ТЦК не исследуются соответствующими органами и не доводятся до решений, которые должны следовать из украинского законодательства.

"Есть по меньшей мере два региона — Одесская область и Закарпатье, где количество таких нарушений является критическим. Они не единственные, но наибольшее количество обращений и жалоб приходится именно на них", — отметил Сергей Рахманин.

Он подчеркнул, что люди, которые должны осуществлять контроль и надзор за деятельностью ТЦК, считают, что цель оправдывает средства.

"На мой взгляд, это ложная точка зрения, потому что каждый пример грубого нарушения закона не увеличивает обороноспособность страны, а уменьшает ее", — заявил политик.

Почему так

Сергей Рахманин считает, что нынешние ТЦК не являются современными, гибкими, демократическими органами, а остались на уровне советских военкоматов.

"Это органы военного управления, которые воспринимают свою задачу крайне упрощенно: есть план, который нужно выполнить, средства не имеют значения", — говорит он.

При этом Сергей Рахманин не уверен, что реально осуществить быстрые изменения в работе терцентров в условиях военного положения. Впрочем, реагировать на нарушения нужно, считает он. По мнению депутата, этим должен заниматься Совет национальной безопасности и обороны.

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