Сколько кораблей с "Калибрами" вывели россияне у моря

Российский корабль запускает ракету. Иллюстративное фото: росСМИ

На утро четверга, 19 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще пять караулят в Средиземном море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.

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Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;

Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;

Средиземное море — пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".