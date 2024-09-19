Сколько кораблей с "Калибрами" вывели россияне у моря

Вероятность обстрела Одесчины высока — россияне вывели ракетоноситель в Черное море
19 сентября 2024 10:18
Российский корабль запускает ракету. Иллюстративное фото: росСМИ
На утро четверга, 19 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. Еще пять караулят в Средиземном море.
Об этом сообщили в Военно-морских силах ВСУ.
Читайте также:
Корабли в морях
- Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;
- Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;
- Средиземное море — пять вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 32 ракет.
Ракетоносители на вооружении ЧФ России
Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".
Читайте Новини.LIVE!