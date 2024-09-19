В Одеській області з'явився свій Париж

Скульптури у Приморському парку Южного. Фото: Вікіпедія

Парламент все ж таки ухвалив постанову про перейменування 328 населених пунктів в Україні. Втім, Южного на Одещині серед них не виявилося. Його разом з ще чотирма містами вилучили з тексту документу.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

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З другої спроби

За проєкт постанови 3939-ІХ проголосував 281 депутат. Нагадаємо, вчора, 18 вересня, документ не набрав потрібної кількості голосів, що викликало скандал у парламенті. Невдоволені нардепи заблокували трибуну і, зрештою, домоглися скликання погоджувальної ради. Постанову поставили на голосування повторно, але з деякими змінами. Зокрема, міста Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове і Первомайськ з тексту прибрали.

Натомість, нові назви отримали 26 населених пунктів області. Зокрема, селище Бородіно змінить назву на Буджак, Суворове — на Катлабуг. А село Роща у Болградському районі стане Новим Парижем.

Історія питання

Дискусії щодо перейменування міста-супутника Одеси тривають з 2023 року. У березні 2024 року комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування підтримав пропозицію змінити назву на Порт-Аненаталь. Втім, цей варіант не зустрів підтримки громадськості. Зокрема, противники нового імені зауважували, що така назва не є історичною. Адже Ней-Аненталем називалися до 1914 року Нові Біляри, тоді як Южне було засноване лише у 1978 році. У квітні парламент призупинив розгляд законопроєкту про перейменування міста.