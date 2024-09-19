В Одесской области мужчина получил гранату во время ссоры с женой

Патроны, изъятые полицейскими. Фото: ГУНП в Одесской области

В Одесской области сообщили о подозрении в незаконном хранении боеприпасов трем мужчинам. Двое из них хранили дома патроны, а один даже пытался применить гранату во время семейной ссоры.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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В Красносельской общине полицейские прибыли по вызову о домашнем насилии. Как выяснилось, жена упрекала мужа за чрезмерное употребление алкоголя. В ответ он пригрозил взорвать ее гранатой. Правоохранители изъяли боеприпас и направили его на экспертизу.

Арсеналы дома

Еще двое нарушителей задержаны в Раздельной и Арцизе. Ими оказались мужчины 41 и 55 лет. У каждого из них дома нашли почти по сотне патронов разного калибра к автоматам Калашникова.

Наказание за хранение оружия

Всем троим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном приобретении и хранении боеприпасов. За это преступление предполагается до семи лет тюрьмы.

Кроме того, на мужчину, который угрожал жене, составили еще и протокол о совершении домашнего насилия. Ему светит штраф, или общественные работы, или административный арест.

В полиции напомнили, что человек, добровольно сдавший оружие, боеприпасы или взрывчатку органам власти, не подлежит уголовной ответственности.