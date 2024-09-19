В Измаиле молодой человек порезал бывшего зятя своей подруги

Универсам в Измаиле, возле которого произошла резня. Фото: ГУНП в Одесской области

Житель Измаила вмешался в ссору между своей знакомой и ее бывшим зятем. Для одного из участников конфликт закончился госпитализацией , для другого – задержанием и уголовным производством.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Что произошло

Инцидент произошел в центре Измаила. Местная жительница вызвала на встречу своего 24-летнего бывшего зятя, чтобы решить вопрос, где будет проживать ее внучка. Впрочем, женщина пришла не сама, а с 23-летним знакомым. Беседа переросла в ссору. В конце концов, младший человек достал из кармана нож и ударил старшего в живот.

Потерпевший сам обратился в больницу, где находится до сих пор. У него диагностировали проникающее ранение передней брюшной стенки. Нападающий с места происшествия скрылся и выбросил нож.

Что угрожает агрессору

Через несколько часов полицейские отыскали и орудие преступления, и самого нападающего. Тот сначала отрицал свою причастность, но признался после того, как правоохранители предоставили неопровержимые доказательства его вины.

Молодому человеку сообщили о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения. ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса предусматривает за это преступление до 8 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.