В Ізмаїлі молодик порізав колишнього зятя своєї подруги

Універсам в Ізмаїлі, біля якого сталася різанина. Фото: ГУНП в Одеській області

Мешканець Ізмаїлу втрутився у сварку між своєю знайомою та її колишнім зятем. Для одного з учасників конфлікт закінчився госпіталізацією, для іншого — затриманням і кримінальним провадженням.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Що відбулося

Інцидент трапився у середмісті Ізмаїла. Місцева мешканка викликала на зустріч свого 24-річного колишнього зятя, щоби вирішити питання, де буде проживати її онучка. Втім, жінка прийшла не сама, а з 23-річним знайомим. Бесіда переросла у сварку. Зрештою, молодший чоловік дістав з кишені ніж і вдарив ним старшого у живіт.

Потерпілий сам звернувся до лікарні, де знаходиться досі. У нього діагностували проникаюче поранення передньої черевної стінки. Нападник з місця події втік і викинув ніж.

Що загрожує агресору

За декілька годин поліцейські відшукали і знаряддя злочину, і самого нападника. Той спочатку заперечував свою причетність, але зізнався після того, як правоохоронці надали неспростовні докази його вини.

Молодику повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, небезпечному для життя в момент заподіяння. Ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу передбачає за цей злочин до 8 років позбавлення волі. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.