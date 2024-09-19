На Одещині чоловік дістав гранату під час сварки з дружиною

Набої, вилучені поліцейськими. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одеській області повідомили про підозру у незаконному зберіганні боєприпасів трьом чоловікам. Двоє з них зберігали вдома набої, а один навіть намагався застосувати гранату під час сімейної сварки.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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Приїхали на сварку, знайшли гранату

У Красносільській громаді поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство. Як з’ясувалося, дружина дорікала чоловікові за надмірне вживання алкоголю. У відповідь, він пригрозив підірвати її гранатою. Правоохоронці вилучили боєприпас і скерували його на експертизу.

Арсенали вдома

Ще двох порушників затримали у Роздільній та Арцизі. Ними виявилися чоловіки 41 та 55 років. У кожного з них вдома знайшли майже по сотні набоїв різного калібру до автоматів Калашникова.

Покарання за зберігання зброї

Всім трьом чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання і зберігання боєприпасів. За цей злочин передбачається до семи років ув’язнення.

Крім того, на чоловіка, який погрожував дружині, склали ще й протокол про вчинення домашнього насильства. Йому світить штраф або громадські роботи або адміністративний арешт.

У поліції нагадали, що людина, яка добровільно здасть зброю, боєприпаси чи вибухівку органам влади, не підлягає кримінальній відповідальності.