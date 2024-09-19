Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси arrow

Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

19 вересня 2024 16:37
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Одещині чоловік дістав гранату під час сварки з дружиною
Набої, вилучені поліцейськими. Фото: ГУНП в Одеській області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одеській області повідомили про підозру у незаконному зберіганні боєприпасів трьом чоловікам. Двоє з них зберігали вдома набої, а один навіть намагався застосувати гранату під час сімейної сварки. 

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області

Читайте також:

Приїхали на сварку, знайшли гранату

У Красносільській громаді поліцейські приїхали на виклик про домашнє насильство. Як з’ясувалося, дружина дорікала чоловікові за надмірне вживання алкоголю. У відповідь, він пригрозив підірвати її гранатою. Правоохоронці вилучили боєприпас і скерували його на експертизу.

Арсенали вдома

Ще двох порушників затримали у Роздільній та Арцизі. Ними виявилися чоловіки 41 та 55 років. У кожного з них вдома знайшли майже по сотні набоїв різного калібру до автоматів Калашникова. 

Покарання за зберігання зброї

Всім трьом чоловікам повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне придбання і зберігання боєприпасів. За цей злочин передбачається до семи років ув’язнення.

Крім того, на чоловіка, який погрожував дружині, склали ще й протокол про вчинення домашнього насильства. Йому світить штраф або громадські роботи або адміністративний арешт. 

У поліції нагадали, що людина, яка добровільно здасть зброю, боєприпаси чи вибухівку органам влади, не підлягає кримінальній відповідальності.

Також важливі новини дня по темі:

зброя поліція Одеська область боєприпаси Кримінал затримання

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:55 Бійці Третьої штурмової завдали удару по позиціях росіян на Харківщині — відео

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

16:55 Бійці Третьої штурмової завдали удару по позиціях росіян на Харківщині — відео

16:51 СБУ затримала агента Росії, який наводив КАБи на військових у Харківській області

16:49 В ДПСУ попередили про обмеження руху на одному з КПП на кордоні з Угорщиною

16:37 Грозив дружині гранатою — у мешканців Одещини вилучили боєприпаси

16:28 Партизани "АТЕШ" зафіксували перекидання військової техніки Росії в Курську область

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

16:24 Тищенку продовжили термін домашнього арешту

16:24 У Києві відбулася акція на підтримку "Протасового Яру" — фоторепортаж

16:23 Адвокат підозрюваного у вбивстві Фаріон заявив, що Зінченко хвилюється за своє життя через погрози

16:15 Конопля розповів, коли повернеться на поле після травми

15:52 Вагітна Анжеліка Терлюга підкорила мережу романтичною фотосесією в Одесі

Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Text

21:17 Поліція Києва заявила, що встановлює мотиви вбивства біля АЗС на Кільцевій дорозі

Text

19:12 У Комітеті Нацбезпеки підтримали рішення Безуглої про перехід

Text

17:50 США бачили "мирний план" Зеленського та ліквідація росіян на Харківщині — ефір Вечір.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

15:41 Коли ТЦК не можуть мобілізувати чоловіків 18-25 років — пояснення нардепа

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації