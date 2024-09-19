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Справа Одеського припортового заводу — з’явився новий підозрюваний

19 вересня 2024 15:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У справі ОПЗ з'явився новий підозрюваний
Одеський припортовий завод. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Детективи НАБУ повідомили про підозру співвласнику чеської компанії. Слідство вважає, що бізнесмен входив до злочинного угруповання на чолі з колишнім головою Фонду державного майна України. Учасники групи заволоділи коштами Одеського припортового заводу та інших підприємств. 

Про це повідомили у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі

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Нові підозри 

Співвласника чеської компанії підозрюють в участі у злочинній організації, зловживанні службовим становищем та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Крім того, САП і НАБУ оновили раніше повідомлені підозри решті учасникам схеми. Тепер їх також підозрюють у легалізації незаконних доходів на суму понад 95 млн грн.  

Деталі справи

За версією слідства, злочинну організацію створив у 2019 році тодішній голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Її метою було встановити контроль над найважливішими об’єктами управління ФДМУ у добувній, переробній, паливно-енергетичній та інших галузях економіки держави. Сенниченко і його спільники призначали керованих ними людей в органи управління державних підприємств. Ті, в свою чергу, укладали договори лише з підконтрольними злочинцям компаніями на умовах, які не відповідали інтересам держави, однак дозволяли неправомірно збагатитись злочинцям.

Зокрема, голова Фонду держмайна забезпечив призначення в органи управління ОПЗ підконтрольних йому осіб. Через їхню діяльність, за період з травня 2020 року по жовтень 2021 року завод недоотримав понад 600 млн грн. Загальна сума заволодіння державними коштами сягнула понад 700 млн грн.

Підозрювані 

Серед підозрюваних у справі, крім Дмитра Сенниченка, також Микола Синиця і Микола Парсентьєв — вони у 2020-2021 роках керували Одеським припортовим заводом. Також у справі фігурують: 

  • колишні перший заступник і радник голови Фонду держмайна; 
  • наближена до Сенниченка особа;
  • екскерівник "Об’єднаної гірничо-хімічної компанії"; 
  • співвласник чеської компанії;
  • двоє власників фірми-переможця аукціону на ОПЗ;
  • ще двоє співучасників. 

Наразі досудове розслідування триває.

Що відомо про ОПЗ

Нагадаємо, Одеський припортовий завод є одним з найбільших в Україні виробників аміаку та карбаміду. У 2021 році робота підприємства призупинилася. Наприкінці серпня завод поновив роботу і вже виробив перші 9 тис. тонн аміаку.

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