Одеський митник записав супер-дороге авто на маму

Автомобіль Mercedes-Benz G-Class на вулиці. Фото: auto.ria

ВАКС розпочав розгляд позову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури при цивільну конфіскацію автомобіля матері посадовця Одеської митниці Андрія Морару. На думку прокурорів, машина є необґрунтованим активом.

Про це Новини.LIVE дізналися з рішення Вищого антикорупційного суду.

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САП подала позов про цивільну конфіскацію автомобіля Mercedes-Benz G 400 d, який належить матері начальника управління міграційного контролю, протидії нелегальній міграції та реадмісії Головного управління Державної міграційної служби в Одеській області Андрія Морару. За даними слідства, жінка навіть не має водійських прав, а машиною користується сам посадовець і його близькі. При цьому, вартість автівки складає 5,64 мільйони гривень. Ані митник, ані його матір не мали відповідних заощаджень, щоби її придбати.

Особливості автівки

Mercedes-Benz G 400 d оснащений дизельним двигуном з турбонаддувом OM 656 об'ємом 2.9 літра. Він має 6 циліндрів, його потужність відповідає 330 к.с., крутний момент дорівнює 700 Нм. Дев’ятиступінчата автоматична коробка передач 9G-TRONIC забезпечує плавне та ефективне перемикання передач. Постійний повний привід 4MATIC забезпечує відмінну прохідність і стабільність під час руху. Розгін до 100 км/год займає 6,4 секунди, максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 210 км/год. Витрачає 9,6 літра на 100 км у змішаному циклі, в заміському режимі — 8,9 літра. Об’єм багажника дорівнює 487 літрам.