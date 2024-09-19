Одесский таможенник записал супер-дорогое авто на маму

Автомобиль Mercedes-Benz G-Class на улице. Фото: auto.ria

ВАКС приступил к рассмотрению иска Специализированной антикоррупционной прокуратуры о гражданской конфискации автомобиля матери должностного лица миграционной службы в Одессе Андрея Морару. По мнению прокуроров, машина является необоснованным активом.

Об этом Новини.LIVE узнали из решения Высшего антикоррупционного суда.

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САП подала иск о гражданской конфискации автомобиля Mercedes-Benz G 400 d, принадлежащего матери начальника управления миграционного контроля, противодействия нелегальной миграции и реадмиссии Главного управления Государственной миграционной службы в Одесской области Андрея Морару. По данным следствия, женщина даже не имеет водительских прав, а машиной пользуется само чиновник и его близкие. При этом стоимость автомобиля составляет 5,64 миллиона гривен. Ни у чиновника, ни у его матери не было соответствующих сбережений, чтобы ее приобрести.

Особенности автомобиля

Mercedes-Benz G 400 d оснащен дизельным двигателем с турбонаддувом OM 656 объемом 2.9 литра. Он имеет 6 цилиндров, его мощность соответствует 330 л.с., крутящий момент равняется 700 Нм. Девятиступенчатая автоматическая коробка передач 9G-TRONIC обеспечивает плавное и эффективное переключение передач. Постоянный привод 4MATIC обеспечивает отличную проходимость и стабильность во время движения. Разгон до 100 км/ч занимает 6,4 секунды, максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 210 км/ч. Расходует 9,6 литра на 100 км в смешанном цикле, в загородном режиме — 8,9 литра. Объем багажника равен 487 литрам.