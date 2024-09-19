Сеть возмутила плата за туалет в одесском ресторане

Объявления о платном туалете в одесском ресторане. Фото: скриншот

Один из ресторанов Одессы не только требует с клиентов дополнительных денег за обслуживание, но и установил цену за посещение туалета. Гости города жалуются, что сходить в туалет дороже, чем проехаться в общественном транспорте.

Видео опубликовала в Tik-Tok пользователь elena_molodyka.

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Как видно из видео, девушки заказали еду в заведении и были в шоке, когда увидели ценник за вход в туалет.

"Побыть в ресторане, заказать нормально так еды, плюс процент за обслуживание заплатить, и платный туалет", — возмущается автор ролика.

Другая девушка на видео жалуется, что проезд в Ирпене стоит меньше, чем сходить в туалет в Одессе.

Что говорит закон

Законами Украины прямо не установлена обязанность ресторана или другого заведения пускать людей в туалет. Заведения принадлежат владельцам на праве частной собственности, которым они могут распоряжаться по своему усмотрению. Если постороннее лицо зайдет в такое заведение и потребует пустить его в туалет, владелец вполне законно может отказать. Если речь идет о посетителе заведения, начинают действовать права потребителей. В таком случае клиент имеет право воспользоваться такой услугой, как использование санузла.