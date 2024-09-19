Сотрудница Одесской морской академии требовала взятки с абитуриентов

Правоохранители задерживают подозреваемую. Фото: Одесская областная прокуратура

Специалист отдела доуниверситетской подготовки Национального университета "Одесская морская академия" наладила схему заработка на абитуриентах. Она требовала денег за содействие в поступлении в учебное заведение.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Помощь за взятку

Следствие установило, что женщина предлагала содействовать беспрепятственному поступлению сразу в два вуза — Одесскую морскую академию и Херсонскую морскую академию, которая также дислоцируется в Одессе. Ее задержали при получении очередной взятки в 1500 долларов.

Сотруднице вуза сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины). Если суд признает ее виновной, женщине грозит от 3 до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Задержание в учебных заведениях

В последние дни в Одессе сразу несколько работников сферы образования попались на взяточничестве. Вчера, 18 сентября, сообщали о задержании директора колледжа, требовавшего 1000 долларов с бывшей студентки, которая хотела возобновиться на учебе. Ранее сообщили о подозрении заместителю начальника морского колледжа по учебно-воспитательной работе. Он за взятки устраивал мужчин на учебу. Благодаря этому они получали отсрочку от мобилизации.