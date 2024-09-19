Працівниця Одеської морської академії вимагала хабарі з абітурієнтів

Правоохоронці затримують підозрювану. Фото: Одеська обласна прокуратура

Спеціалістка відділу доуніверситетської підготовки Національного університету "Одеська морська академія" налагодила схему заробітку на абітурієнтах. Вона вимагала гроші за сприяння у вступі до навчального закладу.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Допомога за хабар

Слідство встановила, що жінка пропонувала посприяти безперешкодному вступу одразу до двох вишів — Одеської морської академії та Херсонської морської академії, яка наразі також дислокується в Одесі. Її затримали під час одержання чергового хабара у 1500 доларів.

Працівниці вишу повідомили про підозру у вимагання та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Якщо суд визнає її винною, жінці загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Затримання у навчальних закладах

Останніми днями в Одесі одразу декілька працівників сфери освіти попалися на хабарництві. Вчора, 18 вересня, повідомляли про затримання директора коледжу, який вимагав 1000 доларів з колишньої студентки, яка хотіла поновитися на навчанні. Раніше повідомили про підозру заступнику начальника морського коледжу з навчально-виховної роботи. Він за хабарі влаштовував чоловіків на навчання. Завдяки цьому вони отримували відстрочку від мобілізації.