Працівниця Одеської морської академії вимагала хабарі з абітурієнтів

Експрес-вступ до Одеської морської академії ціною у 1500 доларів — деталі схеми
Спеціалістка відділу доуніверситетської підготовки Національного університету "Одеська морська академія" налагодила схему заробітку на абітурієнтах. Вона вимагала гроші за сприяння у вступі до навчального закладу.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Допомога за хабар
Слідство встановила, що жінка пропонувала посприяти безперешкодному вступу одразу до двох вишів — Одеської морської академії та Херсонської морської академії, яка наразі також дислокується в Одесі. Її затримали під час одержання чергового хабара у 1500 доларів.
Працівниці вишу повідомили про підозру у вимагання та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Якщо суд визнає її винною, жінці загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Затримання у навчальних закладах
Останніми днями в Одесі одразу декілька працівників сфери освіти попалися на хабарництві. Вчора, 18 вересня, повідомляли про затримання директора коледжу, який вимагав 1000 доларів з колишньої студентки, яка хотіла поновитися на навчанні. Раніше повідомили про підозру заступнику начальника морського коледжу з навчально-виховної роботи. Він за хабарі влаштовував чоловіків на навчання. Завдяки цьому вони отримували відстрочку від мобілізації.
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