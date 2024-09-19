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Це ганьба — в одеському ресторані у відвідувачів вимагають гроші за туалет

19 вересня 2024 13:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мережу обурила плата за туалет в одеському ресторані
Оголошення про платний туалет в одеському ресторані. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Один з ресторанів Одеси не тільки вимагає з клієнтів додаткові гроші за обслуговування, але й встановив ціну за відвідання туалету. Гості міста скаржаться, що сходити у вбиральню дорожче, ніж проїхатися у громадському транспорті. 

Відео опублікувала у Tik-Tok користувачка elena_molodyka.  

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Як видно з відео, дівчата замовили їжу у закладі й були шоковані, коли побачили цінник за вхід до туалету. 

"Побути у ресторані, замовити нормально так їжі, плюс відсоток за обслуговування заплатити, і платний туалет", — обурюється авторка ролику.  

Інша дівчина на відео скаржиться, що проїзд в Ірпіні коштує менше, ніж в Одесі сходити в туалет. 

Що говорить закон

Законами України прямо не встановлено обов’язку ресторану чи іншого закладу пускати людей у вбиральню. Заклади належать власникам на праві приватної власності, якою вони можуть розпоряджатися на власний розсуд. Якщо стороння особа зайде у такий заклад і почне вимагати пустити її у туалет, власник цілком законно може відмовити. Якщо ж йдеться про відвідувача закладу, починають діяти права споживачів. У такому разі клієнт має право скористатися такою послугою, як користування санвузлом.

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