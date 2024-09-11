Одеський припортовий завод випустив перші 9000 тонн аміаку

Працівники ОПЗ за роботою. Фото: Facebook

Після запуску наприкінці серпня Одеський припортовий завод вже виробив перші 9 тис. тонн аміаку. Але черг за товаром поки не спостерігається. Це пов’язано як із загальною ситуацією на ринку, так і з транспортними проблемами.

Про це повідомляє видання "Інфоіндустрія".

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Ситуація на заводі

Частину виробленого аміаку ОПЗ вже відправив підприємству "Сумихімпром". Зараз завод продає аміак за 27000 гривень за тонну, а карбамід — за 20500 гривень за тонну. В Україні це найнижчі офіційні ціни від виробників. Втім, черг за аміаком немає, а карбамід у підприємства з’явиться лише у жовтні.

Чому не купують аміак

Станом на сьогодні глобальний ринок азотних добрив ще не стабілізувався, тому аграрії і трейдери не поспішають укладати довгих контрактів з ОПЗ. Крім того, у завода немає власних аміачних цистерн, що також ускладнює продаж виробленого аміаку.

Історія питання

Нагадаємо, Одеський припортовий завод є одним з найбільших в Україні виробників аміаку та карбаміду. У 2021 році робота підприємства призупинилася, після понад двох років праці за давальницькою схемою з ТОВ "Агро Газ Трейдінг" (АГТ). За час роботи АГТ поставила для ОПЗ майже 1,4 млрд кубометрів природного газу.

У 2023 році НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку. За даними слідства, він очолював злочинне угрупування, що протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких ОПЗ.