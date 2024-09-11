Молода мешканка Одещини стала чемпіонкою Азії з боксу

Ангеліна Румянцева на церемонії нагородження. Фото: Facebook

Колишня вихованка Ізмаїльської дитячо-юнацької спортивної школи Ангеліна Румянцева виграла Чемпіонат Азії з боксу серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок, який выдбувся у місті Аль-Айн в Об’єднаних Арабських Еміратах. Українка здолала найсильніших спортсменок континенту.

Про це повідомили в Ізмаїльській спортивній школі.

Читайте також:

Найсильніша в Азії

Ангеліна Румянцева (вагова категорія 55 кг) у півфіналі здолала представницю Індії, яка вважалася фавориткою змагань.

"Це був найскладніший бій за два роки", — говорить мама і тренер Ангеліни, Луна Румянцева.

У фіналі, який відбувся 9 вересня, у не менш складному бою українська спортсменка перемогла боксерку з Казахстану, здобувши титул чемпіонки Азії 2024 року з боксу серед юнаків та дівчат.

Спортивна династія

Батько Ангеліни, Геннадій Румянцев, був заслуженим тренером України та майстром спорту міжнародного класу. Свого часу він заснував в Ізмаїлі клуб боксу й виховав понад десять майстрів і кандидатів у майстри спорту.

У 2019 році Геннадія Румянцева не стало. Його справу продовжує дружина, Луна Румянцева, мати Ангеліни, також майстер спорту і тренер. До слова, сама Ангеліна у серпні минулого року стала чемпіонкою Європи з боксу у ваговій категорії 51 кг, перемігши на чемпіонаті, який выдбувся у словенському місті Марібор.