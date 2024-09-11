Молодая жительница Одесской области стала чемпионкой Азии по боксу

Ангелина Румянцева на церемонии награждения. Фото: Facebook

Бывшая воспитанница Измаильской детско-юношеской спортивной школы Ангелина Румянцева выиграла Чемпионат Азии по боксу среди юношей и девушек, юниоров и юниорок, который проходил в Аль-Айне в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинка одолела сильнейших спортсменок континента.

Об этом сообщили в Измаильской спортивной школе.

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Ангелина Румянцева (весовая категория 55 кг) в полуфинале одолела представительницу Индии, считавшуюся фавориткой соревнований.

"Это было самое сложное сражение за два года", — говорит мама и тренер Ангелины, Луна Румянцева.

В финале, состоявшемся 9 сентября, в не менее сложном бою украинская спортсменка победила боксерку из Казахстана, завоевав титул чемпионки Азии 2024 года по боксу среди юношей и девушек.

Спортивная династия

Отец Ангелины Геннадий Румянцев был заслуженным тренером Украины и мастером спорта международного класса. В свое время он основал в Измаиле клуб бокса и воспитал более десяти мастеров и кандидатов в мастера спорта.

В 2019 году Геннадия Румянцева не стало. Его дело продолжает супруга, Луна Румянцева, мать Ангелины, также мастер спорта и тренер. Сама Ангелина в августе прошлого года стала чемпионкой Европы по боксу в весовой категории 51 кг, победив на чемпионате, который проходил в словенском городе Марибор.