Одесский припортовый завод выпустил первые 9000 тонн аммиака

Работники ОПЗ за работой. Фото: Facebook

После запуска в конце августа Одесский припортовый завод уже произвел первые 9 тыс. тонн аммиака. Но очередей за товаром пока не наблюдается. Это связано как с общей ситуацией на рынке, так и с транспортными проблемами.

Об этом сообщает издание "Инфоиндустрия".

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Ситуация на заводе

Часть производимого аммиака ОПЗ уже отправил предприятию "Сумыхимпром". Сейчас завод продает аммиак за 27 000 гривен за тонну, а карбамид — за 20 500 гривен за тонну. В Украине это самые низкие официальные цены от производителей. Впрочем, очередей за аммиаком нет, а карбамид у предприятия появится только в октябре.

Почему не покупают аммиак

На сегодняшний день глобальный рынок азотных удобрений еще не стабилизировался, поэтому аграрии и трейдеры не спешат заключать долгие контракты с ОПЗ. Кроме того, у завода нет собственных аммиачных цистерн, что также усложняет продажу производимого аммиака.

История вопроса

Напомним, Одесский припортовый завод является одним из крупнейших в Украине производителей аммиака и карбамида. В 2021 году работа предприятия приостановилась после более чем двух лет работы по давальческой схеме с ООО "Агро Газ Трейдинг" (АГТ). За время работы АГТ поставило для ОПЗ почти 1,4 млрд кубометров природного газа.

В 2023 году НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему главе Фонда государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко. По данным следствия, он возглавлял преступную группировку, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств госпредприятий, среди которых ОПЗ.