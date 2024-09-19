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Дело Одесского припортового завода — появился новый подозреваемый

19 сентября 2024 15:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В деле ОПЗ появился новый подозреваемый
Одесский припортовый завод Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Детективы НАБУ сообщили о подозрении совладельцу чешской компании. Следствие считает, что бизнесмен входил в преступную группировку во главе с бывшим главой Фонда государственного имущества Украины. Участники группы завладели средствами Одесского припортового завода и других предприятий.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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Новые подозрения

Совладельца чешской компании подозревают в участии в преступной организации, злоупотреблении служебным положением и отмывании средств, полученных преступным путем. Кроме того, САП и НАБУ обновили ранее поставленные подозрения остальным участникам схемы. Теперь их также подозревают в легализации незаконных доходов на сумму более 95 млн грн.

Детали дела

По версии следствия, преступную организацию создал в 2019 году тогдашний глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко. Его целью было установить контроль над важнейшими объектами управления ФГИУ в добывающей, перерабатывающей, топливно-энергетической и других отраслях экономики государства. Сенниченко и его подельники назначали управляемых ими людей в органы управления государственных предприятий. Те, в свою очередь, заключали договоры только с подконтрольными преступникам компаниями на условиях, не отвечающих интересам государства, однако позволяли неправомерно обогатиться преступникам.

В частности, глава Фонда госимущества обеспечил назначение в органы управления ОПЗ подконтрольных ему лиц. Из-за их деятельности за период с мая 2020 по октябрь 2021 завод недополучил более 600 млн грн. Общая сумма завладения государственными средствами составила более 700 млн грн.

Подозреваемые

Среди подозреваемых по делу, кроме Дмитрия Сенниченко, Николай Синица и Николай Парсентьев — они в 2020-2021 годах руководили Одесским припортовым заводом. Также по делу фигурируют:

  • бывшие первый заместитель и советник главы Фонда госимущества;
  • приближенное к Сенниченко лицо;
  • экс-руководитель "Объединенной горно-химической компании";
  • совладелец чешской компании;
  • двое владельцев фирмы-победителя аукциона на ОПЗ;
  • еще два соучастника.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Что известно об ОПЗ

Напомним, Одесский припортовый завод является одним из крупнейших в Украине производителей аммиака и карбамида. В 2021 году работа предприятия приостановилась. В конце августа завод возобновил работу и уже произвел первые 9 тыс. тонн аммиака.

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