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Перевірки психлікарень на Одещині — які результати

19 вересня 2024 17:19
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Білгороді-Дністровському перевірили стан психлікарні
Перший заступник голови Одеської ОВА Олександр Харлов у Білгород-Дністровській психлікарні. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Представники ОВА перевірили обласну психіатричну лікарню №4 у Білгороді-Дністровському. У закладі триває ремонт і є певні проблеми з ліжко-місцями, натомість харчування пацієнтів дорікань не викликає.

Про це розповів у Facebook перший заступник начальника Одеської ОВА Олександр Харлов.

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Ремонт у лікарні

У психлікарні оновлюються як палати, так і коридори, санвузли й допоміжні приміщення. Навколо медзакладу облаштовують пандуси, дорожнє покриття, будують альтанки для відпочинку хворих. 

Через ремонтні роботи у лікарні виникла нестача ліжко-місць. Олександр Харлов запевнив, що це питання вже вирішується.

А от якістю харчоблоку заступник начальника ОВА залишився задоволений.

"Їжа нормальна, смачна, у лікарні випікають навіть запашні булочки", — відзначив він. 

Колишні скандали

Відзначимо, що у 2021 році психіатрична лікарня у Білгороді-Дністровському декілька разів опинялася у центрі скандалів. Місцеві депутати повідомляли про побори у закладі, погані умови перебування хворих і жахливе харчування. У свою чергу, медпрацівники запевняли, що все це не відповідає дійсності. 

Скандал в Одесі

Нагадаємо, наприкінці серпня бойовий медик Петро Конопля показав жахливі умови в психлікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. У справу втрутилися Міністерство охорони здоров’я, Одеська ОВА і Уповноважений з прав людини. Завдяки волонтерській підтримці заклад отримав необхідні продукти, що дозволило розширити раціон.

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Одеська область Одеська ОДА Білгород-Дністровський перевірки лікарня

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