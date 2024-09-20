Олег Кіпер висловився щодо скандалів з ТЦК в Одесі

Співробітники ТЦК проводять перевірку у транспорті. Фото: скриншот

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що чимало скандалів, пов’язаних з роботою ТЦК в Одесі, свідомо роздмухуються блогерами і російською пропагандою. Втім, він визнає, що проблеми дійсно є.

Про це в інтерв’ю проєкту "Міста сили" розповів сам Олег Кіпер.

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Треба розбиратися

За словами очільника ОВА, випадки порушень з боку ТЦК дійсно мали місце. Зокрема, конфлікт між співробітниками терцентру і працівникам швидкої допомоги, що мав місце у червні, який вилився у бійку. Водночас, говорить Олег Кіпер, у кожному випадку треба розбиратися окремо.

"Коли починаєш вникати, розбиратися — не все так, як показують на цих відео. У нас багато блогерів, хто шукає просто хайп, просто зняти. А коли починаєш шукати — наприклад, людина у розшуку знаходиться, тут дозволено застосовувати навіть фізичну силу", — вважає він.

Начальник ОВА відзначив, що проблеми у ТЦК дійсно існують, зокрема, пов’язані з корупцією.

"Я добивався дуже багато навіть зміни керівництва ТЦК. Вони саботували, щоби показати, що голова неспроможний", — розповів він.

Перша за скаргами

Нагадаємо, що за словами члена Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергія Рахманіна, найбільша кількість звернень і скарг щодо порушень з боку ТЦК надходить саме з Одеської області та Закарпаття. Кількість таких випадків у цих регіонах депутат назвав критичною.