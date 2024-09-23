Стали відомі подробиці найгучніших скандалів за участі одеського ТЦК

"Швидка допомога" з працівниками ТЦК. Фото: скриншот

Одеський фітнес-тренер, який облаяв працівників ТЦК, наразі проходить підготовку в одній з бойових частин. А конфлікт з медиками "швидкої допомоги" виник через небажання їх показати документи.

Про це в інтерв'ю каналу "Український свідок" розповів керівник Одеського обласного ТЦК і СП Юрій Пуйко.

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Доля тренера

Фітнес-тренер, який на початку липня образив працівника ТЦК, зараз перебуває на навчанні у ЗСУ.

"Він був призваний одразу в той же день. Він зрозумів свою помилку. За власною згодою був призваний в один із бойових підрозділів військових частин оперативного командування", — говорить очільник ТЦК.

Нагадаємо, на відео, яке розлетілося соцмережами, фітнес-тренер облаяв захисника України та побажав йому воювати, доки не помре. Того ж дня його мобілізували.

Конфлікт з медиками

Юрій Пуйко також прокоментував сутичку між працівниками ТЦК та співробітниками "швидкої допомоги", яка відбулася у червні. Нагадаємо, тоді медиків буцімто силоміць утримували у приміщенні терцентру.

За словами очільника ТЦК, у ситуації вже розібралися, а зараз нею займаються правоохоронні органи. Юрій Пуйко стверджує, що причиною конфлікту стала відмова показувати документи.

"Ми чотири години намагалися допроситися у людей, щоб вони показали свої документи. Тільки після приїзду їхніх керівників, вони змогли сказати, хто це є такі", — розповідає він.

Нагадаємо, Юрій Пуйко вважає, що конфліктів за участі ТЦК в Одесі значно поменшало. А випадки, що потрапляють у мережу, здебільшого маніпулятивні.

Натомість, народний депутат Сергій Рахманін заявив, що Одеська область є лідером за кількістю скарг і заяв щодо порушень з боку ТЦК.